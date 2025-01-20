Adana\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Adana'da iki tır arasında kalan motosiklet sürücüsü, çarptığı tırın altına girerek hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çevik (55) 01 AYY 228 plakalı motosikletle seyir halindeyken, Y.Ç. idaresindeki tır ve Y.Y. idaresindeki tırın arasında kaldı. Çevik, motosikletiyle Y.Ç.'nin kullandığı 27 AOH 825 plakalı tıra çarpıp altına girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çevik'in öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Çevik'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA