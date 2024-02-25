Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Adana\'da motosikletli şüpheliler tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir kahvehaneye motosikletli şüpheliler tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırganlar, yüzlerini maskeli olarak içeriye girerek ateş açtı. Olayın ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

25.02.2024 23:28  Güncelleme: 23:29
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Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle kahvehane önüne gelen yüzleri maskeli 2 kişi, içeriye girerek ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Orhan D. ve Celal B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Her iki yaralının bacağından vurulduğu öğrenildi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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