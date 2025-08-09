Adana\'da Müşteri Darp Olayı

Adana'da sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, market çalışanı çocuğu darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir markette yaşandı. İddiaya göre, dayısının marketinde çalışan A. Ç. (15), cep telefonu uygulaması üzerinden gelen sipariş üzerine müşteri K. K.'ya marul götürdü. Siparişin teslim edilmesinin ardından müşteri, iş yerini telefonla arayarak ürünü beğenmediğini belirtti. Daha sonra markete gelen müşteri K. K., siparişi getiren çocuğu darp etti. Çocuğu, yakınları hemen hastaneye götürerek darp raporu alıp karakola başvurdu. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, çocuğu döven şahsın mahalle bekçisi olduğu, olayın ise görev saati dışında yaşandığı öğrenildi. - ADANA