Adana'da Narkotik Operasyonu: 98.41 gram Eroin ve 69.38 gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Narkotik Operasyonu: 98.41 gram Eroin ve 69.38 gram Bonzai Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 98.41 gram eroin ve 69.38 gram bonzai ele geçirdi. Operasyon sonucunda 3 kişi de yakalandı.

05.07.2024 21:36
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Adana'da narkotik operasyonu

ADANA - Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 98.41 gram eroin ile 69,38 gram bonzai ele geçirirken 3 kişiyi de yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan operasyonlarda Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesinde Süleyman Ğ. ile Serdar S. yakalanırken 118 pakette satışa hazır halde 98.41 gram eroin madde ele geçirildi. Kayalıbağ Mahallesi'nde ise A.Ç. yakalanırken 69,38 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk olurken A.Ç. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Narkotik Operasyonu: 98.41 gram Eroin ve 69.38 gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Narkotik Operasyonu: 98.41 gram Eroin ve 69.38 gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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