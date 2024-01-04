 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Narkotik Polisleri Okul Önlerinde 'Narko Alan' Uygulaması Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Narkotik Polisleri Okul Önlerinde 'Narko Alan' Uygulaması Yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin ve çocukların uyuşturucuya alışmaması için okul önlerinde 'Narko Alan' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında araçlar durdurulup kişilerin üzerleri arandı ve okul çevresinde bulunanların GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca, torbacıların uyuşturucu saklamak için kullanabileceği alanlarda da arama yapıldı.

Adana\'da Narkotik Polisleri Okul Önlerinde \'Narko Alan\' Uygulaması Yaptı
04.01.2024 - 09:54,
Abone Ol

Adana'da narkotik polisleri gençlerin ve çocukların uyuşturucuya alışmaması için okul önleri "Narko Alan" uygulaması yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin ve çocukların uyuşturucuya alışmaması için "Narko Alan" uygulaması yaptı. Uygulamada, polisler araçları durdurup içerisindeki kişilerin üzerlerini aradı. Durdurulan araçtaki kişiler ve okul çevresinde bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Polis, okul çevrelerinde torbacıların uyuşturucu saklamak için kullanabileceği çiçeklik, duvar kenarları ve otluk alanlarda da arama yaptı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güvenlik, Adana, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Narkotik Polisleri Okul Önlerinde 'Narko Alan' Uygulaması Yaptı - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45
Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33 Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Narkotik Polisleri Okul Önlerinde 'Narko Alan' Uygulaması Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement