Adana\'da Ormanlara Giriş Yasaklandı

Adana Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları arttı. Adana Valiliği ise orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Adana Valiliği açıklamanın ardından yasak bünyesinde yer almayan orman, mesire ve piknik alanlarıyla ilgili de bilgi verdi. - ADANA