Adana\'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter, yangın söndürme uçağı ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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