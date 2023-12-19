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Adana'da Oto Galeri Önünde Otomobil Kundaklandı - Son Dakika
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Adana'da Oto Galeri Önünde Otomobil Kundaklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeri önünde park halindeki bir otomobil kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi. Polis, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana\'da Oto Galeri Önünde Otomobil Kundaklandı
19.12.2023 - 22:42,
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Adana'da galeri önündeki otomobil kundaklandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde oto galeri önünde park halindeki bir otomobil kundaklandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobilin motor kısmı küle döndü.

Olay, Adana Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeri önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeye kişi veya kişiler oto galerinin önündeki park halinde bulunan otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Şüpheliler ardından bölgeden kaçtı. Aracın yandığını gören galeri sahibi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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