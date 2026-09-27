Adana'da otobüs alt geçit duvarına çarptı, 11 kişi yaralandı, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da otobüs alt geçit duvarına çarptı, 11 kişi yaralandı, sürücü kurtarıldı

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Adana\'da otobüs alt geçit duvarına çarptı, 11 kişi yaralandı, sürücü kurtarıldı
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Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü, Seyhan ilçesindeki alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücüyle birlikte 11 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücü itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı; yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce tabela direğine, ardından alt geçit duvarına çarptı. Kazada yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsünün ismi öğrenilemeyen sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla itfaiye tarafından kurtarıldı. 35 yolcunun bulunduğu otobüste sürücü ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil Durum3. SayfaOtomobilGüncelSeyhanAdanaSon Dakika

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