Adana\'da Otogarda Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde otogarda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceyhan Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Dündar'a (44) ait işletmeye başında kask ile yaklaşan 2 şüpheli ateş açtı. Açılan ateş sonucu Dündar yaralandı. Şüpheliler olay yerinden motosiklet ile kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri ekip sevk edildi.

Vücuduna üç mermi isabet ettiği belirlenen Dündar, ambulans ile ağır yaralı olarak Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Dündar hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dündar'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otogarın güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA