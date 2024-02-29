Adana'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 4 Yaralı

Adana\'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 4 Yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobiller demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

29.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:51
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi mevkiiinde meydana geldi. Hakkı G. yönetimindeki 07 BCU 364 plakalı otomobil, Taha T. idaresindeki 06 LZL 17 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan Zekiye Taşkın ve Emine Taşkın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile araçlardaki Nurettin T. ve Mehtap Ö., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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