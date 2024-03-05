Adana'da otomobil karşı şeride geçip midibüse çarptı: 2 ölü 14 yaralı - Son Dakika
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Adana'da otomobil karşı şeride geçip midibüse çarptı: 2 ölü 14 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil yolun karşısında işçi servisine çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı. Kaza sonucunda Ford marka otomobil hurda yığınına döndü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

05.03.2024 19:25  Güncelleme: 19:29
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Adana'da otomobil karşı şeride geçip midibüse çarptı: 2 ölü 14 yaralı

Yolun karşısında işçi servisine çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti

Ford marka otomobil hurda yığınına döndü

ADANA - Adana'da kontrolden çıkan otomobil yolun karşı şeridine geçerek işçi servisine çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybederken 14 kişide yaralandı. Anne ve oğlunun öldüğü Ford marka otomobil ise adeta hurdaya döndü.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Adana- Osmaniye yolu Yakapınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Can Andırın kullandığı 06 AD 6330 Ford marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp yolun karşı şeridine geçti. Karşı şeride geçen otomobil E.İ idaresindeki 01 S 0559 plakalı midibüse çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Can Andırın ve yolcu konumundaki annesi Hayriye Andırın (50)'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçi servisinde bulunan 14 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da otomobil karşı şeride geçip midibüse çarptı: 2 ölü 14 yaralı - Son Dakika

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