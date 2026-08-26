Adana'da Köprüden Düşen Otomobil Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Köprüden Düşen Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Adana\'da Köprüden Düşen Otomobil Sürücüsü Yaralandı
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Adana Yüreğir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden karayoluna düştü. Yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adana'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden karayoluna düştü. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yüreğir ilçesi Şehit Fatih Ongun Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahar N. kullandığı 01 ASF 737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçitteki demir bariyerlere çarpıp Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Vatandaşların araçtan çıkardığı Bahar N. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bahar N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Köprüden Düşen Otomobil Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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