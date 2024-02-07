Adana\'da otomobil koyun sürüsüne dalınca 50 koyun telef oldu

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sahil yolunda otomobilin koyun sürüsüne dalması sonucu yaklaşık 50 koyunun telef olduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Yumurtalık ilçesine bağlı Ayvalık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sahil yolunda ilerlerken koyun sürüsünü fark etmeyip kaza yaptı. Kaza sonucu yaklaşık 50 koyun telef oldu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Jandarma ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA