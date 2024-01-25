Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrilirken sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 80 AB 787 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kendi çabalarıyla araçtan çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika