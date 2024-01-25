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Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Adana\'da otomobil sulama kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
25.01.2024 - 22:53,
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Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrilirken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 80 AB 787 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kendi çabalarıyla araçtan çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Kozan, Adana, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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