Adana'da otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada adeta can pazarı yaşandı. Aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan 6 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Kaza, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 6 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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