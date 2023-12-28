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Adana'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Adana'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapanırken, polis soruşturma başlattı.

Adana\'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
28.12.2023 - 00:33,  Güncelleme: 00:47
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Adana'da otomobil ve kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Kazada otomobil hurda yığınına döndü.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Yenimahalle Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Kurt idaresindeki BMW marka 01 ARB 343 plakalı otomobil ile Barış D. yönetimindeki Iveco marka 01 PY 797 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan devrilirken otomobil ise adeta bir hurda yığınına döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobil içerisinden sürücü Yusuf Kurt, Melike Kurt, Eyüp Sabri Kurt (20) ve kamyonet sürücüsü Barış D.'yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Otomobilde yolcu konumunda bulunan Eyüp Sabri Kurt hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eyüp Sabri Kurt'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafiğe kapanan yol hurda yığınına dönüşen otomobilin ve yan yatan kamyonetin kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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