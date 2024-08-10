Adana'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Adana\'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Adana'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazada sürücü gözaltına alındı.

10.08.2024 22:21
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Adana'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çıkan otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kasım Y. (23) idaresindeki 01 AEY 213 plakalı Volkwagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araç, bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevgi Akbaş'a (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akbaş, kafasını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Kasım Y.'yi gözaltına aldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sevgi Akbaş'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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