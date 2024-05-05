Adana\'da Özel Halk Otobüsü Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi 84117 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.Ö.'nün kullandığı 01 J 0305 plakalı özel halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fadime Günendi'ye çarpıp altına aldı. Kaza sonrası Günendi feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Kazayı duyup olay yerine gelen Günendi'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA