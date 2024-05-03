Adana'da Polis Motosiklet Kaçan Şahısları Çarparak Durdurdu - Son Dakika
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Adana'da Polis Motosiklet Kaçan Şahısları Çarparak Durdurdu

Adana\'da Polis Motosiklet Kaçan Şahısları Çarparak Durdurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki şahıslar, polis tarafından çarparak durduruldu. Motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve kask takmadığı belirtildi.

03.05.2024 09:27
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Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki şahıslar, polisin motora çarpmasıyla durduruldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen motosikletli şahıslar ise kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile motosikletli şahıslar arasında kovalama başladı. Polis motosiklete çarparak şahısların kaçmasını önledi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaçan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve motosiklette bulunan iki kişinin de kaskı olmadığı gerekçesiyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı öne sürüldü. Kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Polis Motosiklet Kaçan Şahısları Çarparak Durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Polis Motosiklet Kaçan Şahısları Çarparak Durdurdu - Son Dakika
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