Adana'da polisler Lösemili Çocuklar Haftası'nda hastanedeki çocuklara moral verdi - Son Dakika
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Adana'da polisler Lösemili Çocuklar Haftası'nda hastanedeki çocuklara moral verdi

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Adana\'da polisler Lösemili Çocuklar Haftası\'nda hastanedeki çocuklara moral verdi
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Adana'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında polis ekipleri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi. Çocuklarla sohbet eden ekipler çeşitli hediyeler takdim etti ve her zaman yanlarında olduklarını iletti.

Adana'da polis ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi. Polisler çocuklarla sohbet edip çeşitli hediyeler takdim etti.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hastanede tedavi gören lösemili çocuklarla bir araya geldi.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette polis ekipleri, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren ekipler, lösemili çocukların yüzünü güldürerek moral vermeye çalıştı.

Polis ekipleri, çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
3. SayfaSağlıkGüncelPolisAdanaSon Dakika

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