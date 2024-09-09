PTT Amiri Hakkında Hapis İddiası - Son Dakika
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PTT Amiri Hakkında Hapis İddiası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Akıncılar PTT Şubesinde gişe ve büro amiri olan B.T., zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Savcılık tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda sanık hakkında 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

09.09.2024 15:30
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Adana'da PTT'den zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla gişe ve büro amiri sanık hakkında 12 yıla kadar hapis davası açıldı.

Olay, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Akıncılar PTT Şubesinde meydana geldi. PTT'de gişe ve büro amiri olan B.T., zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla 24 Temmuz'da tutuklandı. B.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Gişe ve büro görevlisi olan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A.'nın sistem üzerinden şube kasalarını kontrol ettiği sırada Akıncılar PTT Şubesi kasasında 807 bin 674 liranın bulunduğunu ve bunun şubelerden para toplayan görevlilere teslim edilmediğini belirlediği bilgisine yer verildi.

İddianamede, R.A.'nın bu bilgi üzerine sanığa ulaşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, daha sonra sanık B.T.'nin 785 bin 560 lirayı hesabına aktardığının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın 785 bin 560 liranın 400 bin lirasını kuruma geri ödediği anlatılan iddianamede, B.T.'nin "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede B.T.'nin, "Borçlarım vardı. Bir anlık düşünceyle 785 bin 560 lirayı kendi hesabıma gönderdim. Daha sonra pişman olarak 400 bin liralık kısmı kurumun hesabına iade ettim" şeklindeki ifadesine yer verildi.

Tutuklu B.T.'nin "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle yargılaması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak. - ADANA

Kaynak: İHA

Akıncılar, Yüreğir, 3-sayfa, Güncel, adana, PTT, Son Dakika

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