Adana\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Silah Ele Geçirildi, 2 Kişi Yakalandı

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Adana'da Yüreğir polisleri bir eve düzenlendiği operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirirken 2 kişiyi de yakaladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine söz konusu ikamete operasyon düzenlendi. Evde yapılan arama çalışmalarında 5 ruhsatsız tabanca ile 221 adet mermi ele geçirildi. Operasyonda B.Ö ile Y.Ö gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Her iki şüphelide tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA