Adana'da Sahte Darphane Baskılı Altın Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Sahte Darphane Baskılı Altın Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Altın Ele Geçirildi

Adana\'da Sahte Darphane Baskılı Altın Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Altın Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte darphane baskılı düşük ayarda altın üretimi yapan bir yere operasyon düzenledi. Operasyonda bin 590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirildi. Ele geçirilen düşük ayarda sahte darphane baskılı altınların piyasa değeri 9 milyon TL olarak belirlendi. Bir kişi gözaltına alındı.

21.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Adana'da sahte darphane baskılı düşük ayarda piyasa değeri 9 milyon TL olan bin 893 adet çeyrek, yarım ve tam altın ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte darphane baskılı düşük ayarda altın üretimi yapan bir yere operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirildi. Ele geçirilen düşük ayarda sahte darphane baskılı altınların piyasa değerinin 9 milyon TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Sahte Darphane Baskılı Altın Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Altın Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Sahte Darphane Baskılı Altın Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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