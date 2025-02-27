Adana'da Sanko Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Sanko Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana\'da Sanko Limanı\'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan Sanko Limanı'ndaki kuru yük gemisinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına karadan ve denizden müdahale ediyor.

27.02.2025 15:37  Güncelleme: 15:47
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Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Sanko Limanı'nda kuru yük gemisinde dün akşam başlayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan Sanko Limanı'nda dün akşam saatlerinde çıktı. Thor Monadıc isimli plastik ham madde ve atık malzeme taşıyan kuru yük gemisinde hangardayken yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve denizden itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin gece hiç durmadan müdahalesi bugün de devam etti. Ekipler yangını kontrol altına almak için oksijen alan her tarafı kapatıp, soğutma sistemini devreye soktu. Bunun sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürmek için çalışmalar devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Sanko Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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