Adana'da Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Kayboldu - Son Dakika
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Adana'da Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Kayboldu

Adana\'da Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Kayboldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Olayın ardından genci arama çalışmaları başlatıldı. Dalgıç polisler, gençin bulunması için sulama kanalında arama çalışmalarına devam ediyor.

20.05.2024 17:32
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Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Genci arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki yabancı uyruklu Mecid Barho, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çırpınmaya başlayan Barho, sudan çıkamayınca çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli polisler sevk edildi.

Dalgıç polisler, sulama kanalına girerek gencin bulunması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Kayboldu - Son Dakika
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