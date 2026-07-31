Adana’da servisçilerin ’S’ plaka tepkisi

Adana'da servis taşımacıları, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakası ihale kararına eylem yaparak tepki gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen çok sayıda servisçi sloganlar atarak karara tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Adana Servisçiler Odası Başkanı Aydın Bulut, kentte mevcut servis plakası sayısının ihtiyacı karşıladığını, plaka fazlalığı olduğunu belirtti.

Yeni plaka verilmesinin servisçi esnafının işlerini ve kazançlarını olumsuz etkileyeceğini savunan Bulut, belediye yönetimine karardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Servis taşımacıları ise artan maliyetler nedeniyle zorlandıklarını belirterek, yeni plakaların piyasaya girmesiyle mevcut işlerin daha fazla bölüneceğini öne sürdü.

Servisçi esnafından Mahmut Işıkcan ise Adana'daki yolların bozukluğuna dikkat çekerek belediyenin öncelikli görevinin yol yapmak olduğunu, yeni S plaka ihale kararının durdurulmasını istedi.

Konuşmaların ardından grup olaysız dağıldı.