Kurban pazarlarını su bastı, besiciler belediyeye isyan etti
22.05.2026 13:49  Güncelleme: 13:51
Adana'da etkili olan sağanak yağmur, kurban pazarlarını su altında bıraktı. Çamurlu suda kalan hayvanlar ve mağdur olan besiciler, belediyeye tepki gösterdi. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Adana'da şiddetli yağmur sonucunda kentteki kurban pazarlarını su basarken besiciler belediyeye tepki gösterdi. Bir besici, çamurlu suya girip feryat ederken başka bir besici ise, "Afrika kabilelerinde, Afrika'daki pazarlarda bu görüntüyü bulamazsın" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Sarı kod' ile uyardığı Adana'da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağmur nedeniyle merkez ilçelerde kurulan kurban pazarlarını su bastı. Birçok hayvan çamurlu suyun içerisinde kalırken besiciler ise mağdur oldu.

Belediye çalışma başlattı

Belediye ekipleri besicilerden gelen tepkiler üzerine kurban pazarlarında iş makineleriyle çalışma başlattı.

Besiciler tepki gösterdi

Besiciler ise belediyelere tepki gösterip bölgeye geç gelindiğini söyledi. Bazı besiciler kendi imkanlarıyla su tahliyesini yaparken Van'dan gelen bir besici, çamurlu suya girip feryat etti. Koyunlarının çamurlu suda kaldığını, kendilerinin yatacak yerlerinin çamura battığını anlatan besici, belediyeye tepki gösterdi.

"23 bin TL yer parası verdik ama yerimiz berbat"

İHA muhabirine konuşan besici Mehmet Güçlü, "Bir yağmur yağdı suyun içerisinde kaldık. Ayakkabımız, kıyafetlerimiz hep suda kaldı. Pazara şu anda giremiyoruz. 23 bin TL yer parası verdik ama yerimiz berbat. Biz paramızı ödedik, koyunları getirdik ama hep çamura battık. Koyunlar adeta suyun içerisinde yüzüyor" dedi.

Besici Kasım Kaya ise yerlerinin Afrika'dan daha kötü olduğunu anlatarak, "Biz buraları belediyeden kiraladık. Herkesten ücretini aldı. Ancak yağmur sonrası vatandaş perişan. Buranın hali ortada. Afrika kabilelerinde bu görüntüyü bulamazsın. Afrika pazarlarında bu görüntüyü bulamazsın. İnsanlar perişan oldu, burada her sene görünenin 3 katı koyun olurdu ama insanlar koyun getirmeye çekiniyor. Hiçbir kamu kurumundan gelen olmadı, bir tek maliye geldi. O da evraklarımızı sordu" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

