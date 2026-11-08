Adana'da silahlı suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da silahlı suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da silahlı suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da silahlı suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
Haber Videosu

Adana'da çıkar amaçlı 2 ayrı silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 29'u tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine' yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ayrı silahlı organize suç örgütüne operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 29'u nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
Samar Dadgar hastanelik oldu Ameliyatı ertelendi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
11:42
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 12:19:02. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da silahlı suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android