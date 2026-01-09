Adana\'da sokak köpeği endişesi

Adana'da Akkapı Mahallesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri nedeniyle vatandaşlar tedirgin olurken, ekipler yaptığı operasyonda onlarca köpekten sadece birini yakalayabildi

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde sürü halinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan köpek yoğunluğu nedeniyle çocukların okula gitmeye, vatandaşların ise sokağa çıkmaya korkuyor. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, köpeklerin yoğun olarak bulunduğu mezarlık çevresinde yakalama çalışması başlattı. Ekipler, köpekleri sakinleştirmek amacıyla uzaktan iğneyle müdahalede bulundu. Ancak yapılan çalışmalara rağmen onlarca köpekten yalnızca biri yakalandı. Diğer köpeklerin ise ara sokaklara kaçarak kayboldu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

"Tehlike her geçen gün daha da artıyor"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Akar, durumun her geçen gün daha da tehlikeli hale geldiğini belirterek, "Bu mahallede yaklaşık 150'ye yakın köpek var. Köpeklerin hepsi saldırgan. Çocuklar sabahları okula gidemiyor, akşamları da eve gelmeye korkuyor. Büyükler olarak bizler dahi tedirginiz. Artık ciddi bir çözüm istiyoruz" dedi.

Bir diğer mahalle sakini ve fırıncı esnafı Zekeriye Çalışkan ise sokak köpeklerinin günlük yaşamı ve işleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Çalışkan, "Köpeklerden rahatsız oluyoruz. Bazen iş yerimin önünden 15 köpek birden geçiyor. Ben burada fırıncılık yapıyorum ama insanlar çocuklarını ekmek almaya gönderemiyor. Bu durum işimizi bile etkiliyor," diye konuştu.

Köpeklerin tamamen toplanmasının mahalleyi rahatlatacağını vurgulayan Çalışkan, "Mesela 15 köpek var, bunların 10'unu toplasalar bile bizi rahatlatır. Ama en sağlıklısı tamamının toplanması olur," ifadelerini kullandı. - ADANA