Adana'da sokak köpeği endişesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adana'da sokak köpeği endişesi

Adana\'da sokak köpeği endişesi
09.01.2026 09:47  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Akkapı Mahallesi'nde sokak köpeklerinin yoğunluğu, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Belediyenin yaptığı yakalama çalışmaları yetersiz kalırken, mahalle sakinleri çözüm bekliyor.

Adana'da Akkapı Mahallesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri nedeniyle vatandaşlar tedirgin olurken, ekipler yaptığı operasyonda onlarca köpekten sadece birini yakalayabildi

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde sürü halinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan köpek yoğunluğu nedeniyle çocukların okula gitmeye, vatandaşların ise sokağa çıkmaya korkuyor. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, köpeklerin yoğun olarak bulunduğu mezarlık çevresinde yakalama çalışması başlattı. Ekipler, köpekleri sakinleştirmek amacıyla uzaktan iğneyle müdahalede bulundu. Ancak yapılan çalışmalara rağmen onlarca köpekten yalnızca biri yakalandı. Diğer köpeklerin ise ara sokaklara kaçarak kayboldu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

"Tehlike her geçen gün daha da artıyor"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Akar, durumun her geçen gün daha da tehlikeli hale geldiğini belirterek, "Bu mahallede yaklaşık 150'ye yakın köpek var. Köpeklerin hepsi saldırgan. Çocuklar sabahları okula gidemiyor, akşamları da eve gelmeye korkuyor. Büyükler olarak bizler dahi tedirginiz. Artık ciddi bir çözüm istiyoruz" dedi.

Bir diğer mahalle sakini ve fırıncı esnafı Zekeriye Çalışkan ise sokak köpeklerinin günlük yaşamı ve işleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Çalışkan, "Köpeklerden rahatsız oluyoruz. Bazen iş yerimin önünden 15 köpek birden geçiyor. Ben burada fırıncılık yapıyorum ama insanlar çocuklarını ekmek almaya gönderemiyor. Bu durum işimizi bile etkiliyor," diye konuştu.

Köpeklerin tamamen toplanmasının mahalleyi rahatlatacağını vurgulayan Çalışkan, "Mesela 15 köpek var, bunların 10'unu toplasalar bile bizi rahatlatır. Ama en sağlıklısı tamamının toplanması olur," ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Sokak Köpeği, Belediye, Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adana'da sokak köpeği endişesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
08:10
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı İşte kulislere yansıyan rakam
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:04:28. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da sokak köpeği endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.