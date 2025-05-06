Adana'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor: Vatandaşlar Belediyeye Başvurdu - Son Dakika
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Adana'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor: Vatandaşlar Belediyeye Başvurdu

Adana\'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor: Vatandaşlar Belediyeye Başvurdu

Adana'da vatandaşlar, sokak köpeklerinin oluşturduğu tehlikeden dolayı Büyükşehir Belediyesine defalarca başvurduğunu ancak sonuç alamadığını belirtiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, başıboş köpekleri toplamayan belediyelere ceza kesileceğini duyurmasına rağmen durum değişmiyor.

06.05.2025 09:25  Güncelleme: 09:33
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Adana'da birçok mahallede sokak köpekleri tehlike saçtığı için vatandaş Adana Büyükşehir Belediyesine başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Yasa gereği sokak köpekleri toplama görevi belediyelere verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sokakta bulunan ve vatandaşlar için ciddi bir tehlike oluşturan başıboş köpekleri toplamayan belediyelere, köpek başına 71 bin TL ceza yazılacağını duyurdu. Bakanlık talimatı 81 ilin valiliğine gönderildi. Ancak buna rağmen Adana'da bütün mahalle ve sokaklarda başıboş köpekler dolaşmaya devam ediyor.

Adanalı Hasan Toraman, 18 Nisan'da başıboş köpeklerin toplatılması için Adana Büyükşehir Belediyesinin 153 nolu hattını arayarak bildirim yaptığını hatta video da attığını belirterek, "Bana 'talebiniz ilgili birimlere aktarılmıştır' yazılı mesaj geldi. Ancak o günden bugüne ne gelen var ne giden. Hiç kimse ilgilenmiyor. Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor. Köpekler çok tehlikeli, gelene gidene saldırıyor" dedi.

Esat Düber ise köpeklerin saldırgan olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımızı markete, bakkala gönderemiyoruz. Çok korkuyoruz. Büyükşehir belediyesi görevini yapmıyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor: Vatandaşlar Belediyeye Başvurdu - Son Dakika

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