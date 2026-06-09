Su borusu patladı, yollar göle döndü

Adana'da patlayan su borusu yolları göle çevirdi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede suyla doldu. Göle dönen yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi. - ADANA
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