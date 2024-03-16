Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki sulama kanalında, akıntıda bir kişinin sürüklendiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen ekipler ve vatandaşlarca sudan çıkarılan cesedin İlhan İşçi'ye (64) ait olduğu belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya uçtu ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında ahşap bir ev alev topuna dönerek küle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne ABD ve Ürdün ortaklığında havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. İsrail'in bombardımanına maruz kalan Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına izin verilmemesi üzerine, ABD ve Ürdün tarafından ortaklaşa bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı kullanıldı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım operasyonlarının devam edeceğini belirtti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde 'Huzurlu Eğitim 2' uygulaması gerçekleştiriyor. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler polise teşekkür ediyor. Uygulamaların artarak devam edeceği belirtiliyor.
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