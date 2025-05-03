Adana\'da Sulama Kanalında Kurtarılan Adamın Durumu Ağır

Adana'da sulama kanalında sürüklenen bir kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde sulama kanalında 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman'ın hareketsiz suda sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler gelene kadar vatandaşlar Uluman'ı kendi imkanlarıyla sudan çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA