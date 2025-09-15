Adana\'da Tabancali Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da bir eve tabancayla ateş ettiği iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 6 Eylül gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Ayçiçeği Caddesine meydana geldi. İddiaya göre, caddeye araçla gelen 3 şüpheli, Meryem A.'nın evine tabancayla ateş edip kaçtı. Kadının şikayetçi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerin M.B., C.B. ve İ.B. olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.ve C.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.B. ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Olayın iki aile arasındaki hayvan satışı kaynaklı alacak-verecek meselesinden dolayı çıktığı ileri sürüldü. - ADANA