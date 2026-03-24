Adana'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

24.03.2026 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'da kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil ev duvarına çarpıp takla attı, sürücü yaralı.

Adana'nın Kozan ilçesinden kontrolden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Arslanpaşa Mahallesi Mustafa Faik Üstün Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.T., sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 01 AOK 003 plakalı Volkswagen marka otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarpıp takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan K.T., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Otomobil, Güvenlik, Kozan, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 00:14:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.