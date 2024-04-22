Adana\'da tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma devrildi: 4 ölü, 17 yaralı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçileri taşıyan minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi ölmüş 17 kişi yaralanmıştı. Tarım işçilerinin Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Manisa'ya gitmek için yola çıktığı ancak navigasyonun sürücüyü Adana'ya getirdiği, yanlış yola girince de kaza yaptıkları ortaya çıktı.
Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan seyir halindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı ve alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. ve yaralılar itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan halat yardımıyla yola çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu Zeynettin (20), Bünyamin Çakıl (6) ve Zozan Sakin (18) olay yerinde hayatını kaybetti. 18 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Serkan Çakıl'da (13) kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti. 17 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yara almayan sürücü M.A. (28) ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
"Kazanın detayları ortaya çıktı"
Tarım işçilerinin Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Manisa'ya gitmek için yola çıktıkları, sürücünün yolu bilmediği için navigasyon yardımıyla ilerlediği, navigasyonun da sürücüyü Karaisalı'ya yönlendirdiği öğrenildi. Sürücünün minibüsün yakıtının bitmesi sonucu bir akaryakıta girdiğinde yanlış yola girdiğini öğrendiği ve yakıt aldıktan sonra tekrar doğru yola girmek isterken, minibüsün arkasında römork takılı olduğu için virajı dönerken kaza yapıp uçuruma uçtuğu belirlendi.
Girdirli Muhtarı Osman Kılıç, gece kaza olduğu yönde haber geldiğini kaza yerine giderek yardım ettiklerini, kaza yapan minibüsün Mardin'den Manisa'ya giderken yanlışlıkla Karaisalı'ya geldiğini söyledi.
Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma devrildi: 4 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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