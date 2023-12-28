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Adana'da Tır İçerisinde Silah Yapımında Kullanılan 2 Bin 420 Parça Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Tır İçerisinde Silah Yapımında Kullanılan 2 Bin 420 Parça Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlemek için yaptığı çalışmalarda bir tırın içerisinde çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Tır sürücüsü tutuklandı.

Adana\'da Tır İçerisinde Silah Yapımında Kullanılan 2 Bin 420 Parça Ele Geçirildi
28.12.2023 - 20:29,
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- Tır içerisinden silah yapımında kullanılan 2 bin 420 parça ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisler bir tır içerisinden silah yapımında kullanılan 2 bin 420 parça ele geçirdi. Tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlemek için yaptığı çalışmalarda bir tırın içerisinde çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler tırı durdurarak, sürücü Abdurrahman K.'yı gözaltına aldı.

Ekipler tırda yaptıkları arama çalışmalarında tabanca yapımında kullanılan 493 kurma kolu, 493 tetik tertibatı ve pimleri, 493 tetik alt muhafazası, 493 tetik muhafazası üst kapağı ve 448 iğne mekanizme tertibatı olmak üzere toplamda 2 bin 420 parça ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Tır İçerisinde Silah Yapımında Kullanılan 2 Bin 420 Parça Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Tır İçerisinde Silah Yapımında Kullanılan 2 Bin 420 Parça Ele Geçirildi - Son Dakika
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