Adana'da Trafik Kazası: Otomobil İkiye Bölündü - Son Dakika
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Adana'da Trafik Kazası: Otomobil İkiye Bölündü

Adana\'da Trafik Kazası: Otomobil İkiye Bölündü

Adana'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak ikiye bölündü, sürücü yaralandı.

27.02.2025 23:59
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Adana'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp ikiye bölündü, kazada sürücü yaralandı. Vatandaşlar ise ikiye ayrılan otomobili şaşkınlıkla inceledi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Dr. Sadık Ahme Bulvarı'nda meydana geldi. Selim K. kullandığı 01 ACP 425 plakalı Volkswagen marka otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, Selim K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı Selim K. hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki meraklı vatandaşlar ise ikiye ayrılan otomobili görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Trafik Kazası: Otomobil İkiye Bölündü - Son Dakika

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