Adana\'da trafik kazasında yaralıya ilk müdahaleyi doktor belediye başkan adayı yaptı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralı kişiye ilk müdahaleyi, doktor belediye başkan adayı yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhur İttifakı AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar'ın Kışla Mahallesi esnaf gezisi sırasında bir motosikletli kaza yaptı. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, bu durumu gören Dr. Nacar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. 112 ekibi gelene kadar yaralıya müdahaleye devam eden Nacar, görevliler geldiğinde yaralı hakkında bilgi verdi. Nacar, "Yağmurlu havalarda kayganlaşan yollarda tedbirli olalım. Kışla Caddesi üzerinde yaşanan bir trafik kazasıyla karşılaştığımız motosiklet sürücüsü hemşehrimize ilk müdahalesini yapıp, sağlık ekiplerimize teslim ettik. Kendisine Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum" dedi. - ADANA