Üst geçit isteyen mahalleli eylem yapıp belediyeye tepki gösterdi

10.03.2026 16:20  Güncelleme: 16:23
Adana'da tırın çarptığı üst geçidin ardından 10 aydır yenisi yapılmazken, mahalle sakinleri duruma tepki göstererek eylem yaptı. Okul yoğunluğunun olduğu bölgede, güvenlik riski artarken, vatandaşlar sıkıntılarını dile getirdi.

Adana'da tırın dorsesinin çarpması sonucu parçalanan ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülen üst geçidin yerine 10 aydır yenisi yapılmayınca mahalleli eylem yapıp belediyeye tepki gösterdi.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 6 Mayıs 2025'te bir tırın dorsesi, seyir halindeyken açılarak yaya üst geçidine çarptı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyse parçalanan üst geçidi sökerek kaldırdı. Üst geçidin yeniden yapılacağı belirtilse de bu zamana kadar herhangi bir çalışma başlatılmadı.

Okulların yoğun olduğu bölgede Emek ile Seyhan mahallelerini birbirine bağlayan üst geçidin yapılması için mahalle sakinleri defalarca Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Üst geçidin bulunduğu noktada bulunan mahalle sakinleri, yolun karşısına geçmekte zorlandıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Grup adına konuşan Metin Yıldırım, söz konusu üst geçidin hala yapılmamış olmasının, bölge halkını mağdur ettiğini ifade ederek, "Burası bir okullar bölgesidir ve çevrede yaklaşık 10 bin öğrenci bulunmaktadır. Bölgedeki sakinlerin günlük yaşam düzenleri bozulmuş, güvenlik riski artmıştır. Üst geçidin olmayışı sebebiyle vatandaşlarımız yoğun akan trafiğe aldırış etmeden, mecburiyet nedeniyle konulan engellerin üzerinden atlayarak karşıya geçmek zorunda kalmaktadır. Bu durum her an ciddi trafik azasına yol açabilecek hayati bir tehlike oluşturmaktadır" dedi.

Yakın zamanda meydana gelen bir trafik kazasında bir kadının hayatını kaybettiğini anlatan Yıldırım, "Aylardır yapılmayan üst geçitten dolayı yaşanan kazada en büyük suç kime aittir? Tabi ki sorumluluklarının gereğini yapmayan kişi ve kurumlara aittir. Bunun vebalini kaldıramazsınız. Bölge halkı olarak Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlardan üst geçidin ivedilikle yeniden yapılmasını, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı vatandaşların, akan trafiğe rağmen refüjdeki demirlerin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı görüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adana, Son Dakika

