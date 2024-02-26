Uyuşturucu kullanıyor diye kızını bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu kullanıyor diye kızını bıçakladı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, uyuşturucu sattığını ve kullandığını iddia ettiği kızını bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Baba, olay yerinden kaçarken çevredeki polisler tarafından yakalandı.

26.02.2024 15:21  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir baba, uyuşturucu sattığını ve kullandığını iddia ettiği kızını bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken baba da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre, Turhan Ö. (54), uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürdüğü kızı Dilan Ö. (19) ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

BABA YAKALANDI

Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dilan Ö., Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Turhan Ö. ise çevredeki devriye polisleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.

Uyuşturucu kullanan kızını bıçakladı
Uyuşturucu kullanıyor diye kızını bıçakladı
Kaynak: İHA

Adana, Genç, Baba, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu kullanıyor diye kızını bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 16:16:22. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu kullanıyor diye kızını bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement