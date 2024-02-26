Uyuşturucu kullanıyor diye kızını bıçakladı

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Ünlü oyuncu sahneye mini etekle çıkarak çılgınlar gibi dans etti

Adana'da bir baba, uyuşturucu sattığını ve kullandığını iddia ettiği kızını bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken baba da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre, Turhan Ö. (54), uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürdüğü kızı Dilan Ö. (19) ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

BABA YAKALANDI

Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dilan Ö., Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Turhan Ö. ise çevredeki devriye polisleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.