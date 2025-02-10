Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu taşıdığını tespit ettiği hafif ticari araçtan kırmızı ışıkta yaptığı aramada 994 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ömer A.'nın (27) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine narkotik ekipleri söz konusu şüphelinin bulunduğu aracı takibe aldı. Yapılan takip sırasında, Ömer A.'nın kullandığı araç kırmızı ışıkta durdu. Narkotik polisleri aracın önünü bir anda keserek kaçma şansı tanımadı. Ömer A. ve Ramazan E. araçtan indirilerek ters kelepçe ile etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada ise 994 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden Ömer A. tutuklanırken, Ramazan E. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA