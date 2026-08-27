Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ile Çukurova, Yüreğir ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 538 gram kubar esrar, 198 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.