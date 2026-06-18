Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza, esrar, Hint keneviri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi ile Seyhan ilçelerindeki Yenibey ve Sarıyakup mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 474 sentetik ecza, 53,70 gram esrar, 92 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ile 12 mermi, 2 ruhsatsız tüfek ve 7 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA