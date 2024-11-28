Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kg Ele Geçirildi

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kg Ele Geçirildi

Ceyhan'da jandarma, otomobilde 6 kg esrar buldu; 2 kişi tutuklandı.

28.11.2024 10:27
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Adana'da otomobilde yapılan aramada 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında O.K. (32) ve K.G. (28) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika

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