Adana'da otomobilde yapılan aramada 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyon kapsamında O.K. (32) ve K.G. (28) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika
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