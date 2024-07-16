Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Hapis Cezası

Adana'da evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanık, evinin önünde suçüstü yakalandı. Mahkeme tarafından 19.5 yıl hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

16.07.2024 14:48
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Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen ve evinin önünde suçüstü yakalanan sanık 19.5 yıl hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde oturan R.A.'nın evinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Mahkeme kararıyla evi fiziki takibe alan ekipler, R.A.'yı evinin önüne motosiklet ile gelen 2 kişiye poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu sattığı esnada suçüstü yakaladı. Tutuklanan R.A. hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

Uyuşturucu satmadığını iddia etti, 19.5 yıl hapis cezası aldı

Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen karar duruşmasına bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katılan tutuklu sanık R.A. uyuşturucu satmadığını iddia ederek tahliyesi ile birlikte beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.A.'ya 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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