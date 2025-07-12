Adana\'da Uzman Çavuş Seyhan Nehri\'nde Kayboldu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'ne giren uzman çavuş kayboldu.

Hatay'a tayini çıkan Uzman Çavuş Musa Çal (23), izin için geldiği Adana'nın İmamoğlu ilçesi Otluk mevkisinde Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Çal, suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler nehir ve etrafında arama çalışması başlatırken, gencin ailesinin bekleyişi sürüyor. - ADANA