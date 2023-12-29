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Adana'da Uzun Namlulu Silah ve Tabanca Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Uzun Namlulu Silah ve Tabanca Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlemek amacıyla yaptığı çalışmada bir araç içerisinde uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan 6 bin 835 parça malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mahmut Ç. tutuklandı.

Adana\'da Uzun Namlulu Silah ve Tabanca Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi
29.12.2023 - 09:49,
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Adana'da bir aracın içerisinde uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan 6 bin 835 parça ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlemek adına yaptığı çalışmada bir araç içerisinden uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan toplam 6 bin 835 parça malzeme ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan Mahmut Ç. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uzun Namlulu Silah ve Tabanca Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Uzun Namlulu Silah ve Tabanca Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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