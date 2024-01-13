13:01 •
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar•
12:01 •
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
Adana'da polis ekipleri 2 ayrı eve yaptıkları operasyonda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde bulunan iki ayrı eve operasyon yaptı. Aramalar sonucunda; 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 183 fişek, 4 şarjör ve 224 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika