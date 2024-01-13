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Adana'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla Seyhan ilçesinde bulunan 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 183 fişek, 4 şarjör ve 224 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Adana\'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
13.01.2024 - 13:35,
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Adana'da polis ekipleri 2 ayrı eve yaptıkları operasyonda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde bulunan iki ayrı eve operasyon yaptı. Aramalar sonucunda; 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 183 fişek, 4 şarjör ve 224 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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